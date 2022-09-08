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الخميس، 08-09-2022 04:04 م

بوتين يعين سفيرا جديدا لدى إيران

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الوكيل الاخباري- وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مرسوم تعيين أليكسي ديدوف في منصب سفير روسيا الاتحادية لدى إيران، وتم إعفاء ليفان جاغاريان من هذا المنصب.

وتم نشر الوثائق المتعلقة بذلك، على موقع الكرملين الرسمي للمعلومات القانونية على الإنترنت.

وجاء في الوثيقة: "تعيين أليكسي يوريفيتش ديدوف، سفيرا مفوضا فوق العادة لروسيا الاتحادية لدى جمهورية إيران ".

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وبموجب مرسوم آخر، أعفى الرئيس بوتين، ليفان جاغاريان من هذه المهمة وتم تعيينه سفيرا لروسيا في سريلانكا وجزر المالديف في وقت واحد.

بدوره، سيرأس السفير الروسي السابق لدى سريلانكا يوري ماتيري، البعثة الدبلوماسية الروسية في جمهورية الرأس الأخضر.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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