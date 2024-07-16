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الثلاثاء، 16-07-2024 11:49 ص

بوتين يفتتح شريان نقل يقلص مدة السفر بين موسكو وسان بطرسبورغ

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الوكيل الاخباري- افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، المقطع الأخير من الطريق السريع M-11 الذي يربط بين موسكو وسان بطرسبورغ، التي توصف بعاصمة روسيا الشمالية.

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واللافت أن الرئيس الروسي وصل إلى مراسم افتتاح شريان النقل وهو يقود سيارة روسية من طراز "لادا أورا" (Lada Aura).

وفي المراسم التي جرت في مقاطعة تفير الروسية وبحضور مسؤولين وعاملين ساهموا في بناء الطريق الجديدة، قال الرئيس الروسي، إن روسيا اتخذت خطوة جديدة لتعزيز الخدمات اللوجستية وممرات النقل الجديدة في البلاد.

وأضاف، أن السفر بين موسكو وسان بطرسبورغ سيصبح أسرع بنحو 30 - 35 دقيقة مع افتتاح المقطع الجديد من الطريق السريع M-11، مشيرا إلى أنه تم إنجاز الكثير من العمل، وتم تحقيق نتائج جيدة.

وبذلك باتت المسافة بين العاصمة موسكو، ومدينة بطرسبورغ العاصمة الثقافية لروسيا أقصر، بعد اكتمال بناء الطريق الجديد للسيارات والشاحنات.

 




 

 


 

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