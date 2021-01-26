بوتين يفتتح عقدة مواصلات ضخمة في مقاطعة موسكو

الوكيل الإخباري - دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، عقدة مواصلات كبيرة في مدينة خيمكي بمقاطعة موسكو. وافتتاح العقدة سيساهم في حل مشاكل المواصلات في المدينة التي تبعد بضعة كيلومترات عن موسكو.

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وتربط عقدة المواصلات بين شارع ريبين والطريق السريع لينينغرادسكي في مدينة خيمكي الواقعة بشمالي العاصمة الروسية. وشارك في مراسم الافتتاح عمدة مقاطعة موسكو، أندريه فوروبيوف، إلى جانب مسؤولين آخرين.



وأعرب الرئيس الروسي عن شكره للعاملين في المشروع، وقال: "أشكركم على عملكم! هذا مهم جدا للمدينة (خيمكي). نيابة عن جميع سكان خيمكي أود أن أوقول شكرا لكم لأن (عقدة المواصلات) ستحسن حياتهم بشكل واقعي".

المصدر : روسيا اليوم

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