بوتين يفتتح نفقا ضخما للسكك الحديدية

الوكيل الإخباري- دشن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من خلال تقنية الفيديو، اليوم الأربعاء، نفق بايكال الثاني للسكك الحديدية، الأمر الذي سيساهم في تعزيز حركة النقل في منطقة بايكال.

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وشارك في مراسم التدشين عمال واخصائيون ساهموا في أعمال بناء النفق، إلى جانب مسؤولين من المؤسسة الروسية للسكك الحديدية وشركات شاركت في بناء النفق.



ويخترق النفق سلسلة جبال بايكال ويربط بين منطقتين، الجزء الغربي من منطقة إيركوتسك والجزء الشرقي من بورياتيا. ويصل طول النفق إلى نحو 7 كيلومترات.



وقد بدأت أعمال حفر النفق في العام 2014 كجزء من مشروع تطوير وتحديث خط السكك الحديدية "بايكال - أمور" والسكة الحديدية العابرة لسيبيريا.

المصدر: روسيا اليوم