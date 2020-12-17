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الخميس، 17-12-2020 12:36 م

بوتين يفسر سبب عدم تلقيه لقاح كورونا

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الوكيل الإخباري- فسر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبب عدم خضوعه حتى الآن للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وحث بوتين، خلال المؤتمر الصحفي السنوي الموسع اليوم الخميس، ردا على سؤال عن موقفه إزاء التطعيم، المواطنين على الانصياع بشدة لنصائح الأطباء، مشيرا إلى أن الأطباء قد حددوا الفئات العمرية التي يمكن تطعيمها في الوقت الحالي.

وتابع: "لم يتم تطعيم اللقاح لفئتي العمرية بعد، وأنا شخص ملتزم بالقوانين وأصغي إلى نصائح خبرائنا، ولذلك لم أتلق هذا اللقاح بعد، لكنني سأفعل ذلك بالتأكيد فورا عندما يصبح ذلك ممكنا". 

وأعرب بوتين عن قناعته بضرورة خضوع المواطنين للتطعيم ضد كورونا، مشيدا بفعالية اللقاحات ضد الفيروس التاجي التي تم تطويرها في روسيا.

وأشار بوتين خاصة إلى أن فعالية لقاح "إيبي فاك كورونا" الذي طوره مركز "فيكتور" الحكومي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية يصل، حسب آخر البيانات، 97%، مشددا على عدم وجود أي أعراض سلبية يتسبب فيها هذا اللقاح.

وأقر بوتين بأن المشاكل التي تواجهها روسيا في جهودها الرامية لتطعيم المواطنين لا علاقة لها باللقاح نفسه بل هي ناجمة عن النقص في أدوات الإنتاج.

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المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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