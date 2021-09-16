الخميس 16-09-2021
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الخميس، 16-09-2021 10:14 ص

بوتين يكشف أسباب قراره بعزل نفسه

بوتين


الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن أسباب قراره حول عزل نفسه تعود إلى إصابة العشرات من الأشخاص المحيطين به بفيروس كورونا.

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وقال بوتين في خطاب ألقاه عبر الفيديو في جلسة جماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي المنعقدة، اليوم الخميس، في العاصمة الطاجيكية دوشبنه: "تعرفون أني لسوء الحظ كنت مضطرا لإلغاء زيارتي إلى دوشنبه في اللحظة الأخيرة. يؤسفني ذلك بشكل كبير، ويتعلق ذلك، كما تعرفون، بأنه تم رصد إصابات بفيروس كورونا لدى الأشخاص المقربين مني. ولا يدور الحديث عن شخص أو شخصين، بل عن عشرات الأشخاص. وأنا مضطر الآن لعزل نفسي لعدة أيام".


وأضاف بوتين أن روسيا تهتم بمناقشة المهام المركزية المطروحة أمام هذه المنظمة، "ولو كان ذلك عن بعد".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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