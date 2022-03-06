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الأحد، 06-03-2022 03:50 م

بوتين يكشف عن حالة واحدة لوقف الحرب مع أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن الحالة الوحيدة التي يمكن خلالها وقف العملية العسكرية التي شنها ضد أوكرانيا.

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وقال في تصريحات اليوم، إن العملية العسكرية لن تتوقف إلا إذا أوقفت أوكرانيا القتال، معربا عن أملة في تبني أوكرانيا نهجا بناء خلال المفاوضات مع الوضع في الاعتبار الأمر الواقع.


وأبدى بوتين استعداده الكامل لإجراء محادثات مع أوكرانيا والغرب.


وتواصلت الحرب الروسية الأوكرانية ودخلت يومها الـ11، بعد قيام روسيا بشن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، فيما تستمر الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيشين الروسي والأوكراني.

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