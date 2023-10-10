بوتين يلتقي رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني

الوكيل الإخباري - التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني خلال زيارته إلى موسكو اليوم الثلاثاء وتعقد الآن اجتماعات الوفود في مكتب تمثيل الكرملين.



وهذا هو اللقاء الأول بين بوتين والسوداني، حيث كانت زيارة رئيس الوزراء العراقي مخططة قبل الأحداث في فلسطين، وستنظر المباحثات بدقة في تطوير التعاون الروسي العراقي متعدد الأوجه، إضافة إلى القضايا الراهنة على جدول الأعمال الدولي، لا سيما الوضع في الشرق الأوسط.

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وفي تصريحاته قبيل المباحثات أعرب الرئيس بوتين عن أسفه لتفاقم الوضع في إسرائيل، ووصفه بأنه "مثال واضح على فشل السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط"، وحث جميع أطراف النزاع أن تسعى جاهدة لخفض الأضرار التي تلحق بالمدنيين إلى الصفر.



وأكد بوتين على أن موسكو وبغداد تنسقان العمل بنجاح في إطار "أوبك+" لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.

RT