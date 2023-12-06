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الأربعاء، 06-12-2023 04:36 م

بوتين يمنح رتبة جنرال لعدد من الضباط

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الوكيل الاخباري- منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رتبة جنرال لـ 67 ضابطا من الجيش والحرس الوطني وهيئة حرس الحدود ومصلحة السجون الفيدرالية ودائرة تنفيذ الأحكام القضائية.اضافة اعلان


وتم نشر المرسوم الرئاسي الخاص بذلك، على موقع الكرملين الإلكتروني للوثائق القانونية الرسمية.

ووفقا للمرسوم تم منح رتبة فريق لثمانية ضباط من القوات المسلحة، ورتبة نائب أميرال لضابط في البحرية، ورتبة لواء لعشرين من العسكريين، ورتبة عميد بحري لأربعة من ضباط البحرية. كما تم منح رتبة فريق لستة ضباط من الحرس الوطني ورتبة لواء لسبعة من العسكريين.    

ومنح الرئيس بوتين، رتبة فريق شرطة لاثنين من موظفي الحرس الوطني الروسي، كما مُنحت رتبة لواء شرطة لاثنين من موظفي هذه الهيئة.

وبموجب المرسوم، حصل اثنان من موظفي مصلحة الإطفاء الفيدرالية على رتبة لواء.

 




 

 


 

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