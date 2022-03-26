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السبت، 26-03-2022 04:44 م

بوتين يمنح صفة "المحاربين القدامى" للمشاركين في العملية بأوكرانيا

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الوكيل الإخباري-وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون فيدرالي يمنح صفة المحاربين القدامى، للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ودونباس.

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وحدد القانون الجديد صفة المحاربين القدامى وكذلك المعاقين نتيجة العمليات القتالية للأفراد العسكريين، وكذلك لموظفي الهيئات الأمنية ومؤسسات القوة المختلفة الأخرى، الذين يؤدون مهمات على أراضي أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.


ووفقا للمذكرة المالية والاقتصادية المرفقة بمشروع القانون، سيتطلب تنفيذ الوثيقة تمويلا إضافيا من الميزانية الفيدرالية، يبلغ وفقا للتقديرات الأولية لوزارة الدفاع، حوالي خمسة مليارات روبل في عام 2022.

 

وكما أشار رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ستسمح الوثيقة بمنح المشاركين في العملية العسكرية تسهيلات في مجالات الضرائب والنقل والأراضي والإسكان وغيرها.

 

روسيا اليوم

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