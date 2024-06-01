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السبت، 01-06-2024 10:45 ص

بوتين يهنئ الروس باليوم العالمي للطفل

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الوكيل الاخباري- هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المواطنين الروس بمناسبة اليوم العالمي للطفل، مشيرا إلى أن قضايا الأطفال وتعزيز القيم الأسرية في روسيا تحظى باهتمام كبير.

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وجاء في برقية التهنئة: "في بلدنا تحظى قضايا تربية الأطفال وتعزيز القيم الأسرية باهتمام كبير من قبل الدولة والمجتمع، من المهم أن يكون كل طفل محاطا بالرعاية والحب، وأن يكبر بصحة جيدة وسعادة، وأن يطور مواهبه وقدراته".

وتابع: "يقدم صندوق الأطفال الروسي مساهمة كبيرة في هذا العمل العظيم".

وأضاف: "ترحب موسكو اليوم بالضيوف من مناطق مختلفة من البلاد، وكذلك من جمهورية بيلاروس وجمهورية الصين الشعبية. هناك أحداث كبيرة وكبيرة في هذه المناسبة".

وتمنى بوتين كل التوفيق لجميع المشاركين في الاحتفاليات.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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