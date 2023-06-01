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الخميس، 01-06-2023 11:28 ص

بوتين يهنئ المشاركين في فعاليات يوم حماية الأطفال

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الوكيل الإخباري- أشار الرئيس فلاديمير بوتين، في تحيته للمشاركين في فعاليات اليوم الدولي لحماية الأطفال إلى أن موسكو تستقبل في هذه المناسبة عددا كبيرا من الأطفال من روسيا ورابطة الدول المستقلة.

وقال بوتين في تحيته: "الأصدقاء الأعزاء! أهنئكم من صميم القلب بمناسبة حلول يوم حماية الأطفال الدولي. ويثير السرور ظهور منذ فترة طويلة بمبادرة من صندوق الطفولة الروسي، تقليد رائع - الاحتفال بهذا العيد في موسكو في دائرة من الأصدقاء. واليوم تستقبل عاصمتنا مرة أخرى مجموعة كبيرة من الفتيان من مختلف المدن والبلدات والمناطق الجديدة في روسيا، فضلا عن وفود من بلدان رابطة الدول المستقلة".

وأكد الرئيس بوتين على أن السلطات الروسية تولي الاهتمام الكبير لقضايا تربية الأطفال وتعزيز قيم الأسرة.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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