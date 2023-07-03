الإثنين 03-07-2023
الوكيل الاخباري

مدعوون للمقابلات الشخصية واستكمال إجراءات التعيين - اسماء

مفتي القدس يحذر من تداعيات قرار الاحتلال ضد لجنة إعمار المسجد الأقصى

الصفدي يصل دمشق

البيئة : زراعة 10 ملايين شجرة خلال 10 سنوات

قبيل الامتحانات .. وزير التربية والتعليم يوجه رسالة لطلبة "التوجيهي"

توجيهات من مدير الضمان بشأن كافة العمال في الأردن

إصابة جندي إسرائيلي في مخيم جنين

القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا في منطقة غابات سيريبريانسكي

كم عدد الأردنيين الذين زاروا سوريا خلال أسبوعين ؟

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الإثنين، 03-07-2023 10:03 ص

بوتين يهنئ لوكاشينكو

64a26bbc4236047d3d0f766d


الوكيل الإخباري- بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تهنئة إلى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بمناسبة عيد استقلال جمهورية بيلاروس.

وجاء في برقية التهنئة التي نشرت اليوم الاثنين على موقع الكرملين على الإنترنت: "تبقى أواصر الصداقة الأخوية والمساعدة المتبادلة، التي توطدت خلال سنوات الحرب القاسية، تشكل الأساس الموثوق لعلاقات التحالف الروسية البيلاروسية".

اضافة اعلان

 

وأضاف الرئيس بوتين التهنئة: "وتم تأكيد كل ذلك بشكل كامل اليوم عندما تواجه روسيا وبيلاروس معا، تهديدات وتحديات خارجية في غاية الجدية".

ويشار إلى أن بيلاروس تحتفل في 3 يوليو من كل عام، بعيد استقلالها (يوم الجمهورية).

في يوم 3 يوليو عام 1944 تم تحرير مدينة مينسك عاصمة بيلاروس من الغزاة النازيين.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64a28df74c59b76be82c066d

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جنوب غربي إندونيسيا

64a287704c59b7554125d3a3

رئيس المجلس الرئاسي الليبي سيشارك في قمة "روسيا-إفريقيا"

64a27ef04236047ef678dc27 (1)

الاتحاد الأوروبي: مصر لا تطلب منا دعما ماديا

1688372408293

اليابان: إجلاء 360 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة

64a2644c42360467361d53d9

القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا في منطقة غابات سيريبريانسكي

image - 2023-07-03T104954.028

وفاة رئيس صربيا الأسبق ميلان ميلوتينوفيتش عن 81 عاماً

أخبار متعلقة
64969d99423604142c282543

بوتين: أمر واحد لا يمكن أن أسامح فيه

6496be34423604510432f5f8

مدفيديف يدعو للالتفاف حول بوتين ضد أعداء روسيا في الداخل والخارج

6492d8dc423604254b4baf97

بوتين يمنح سوبيانين وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى

6492cd7e4c59b75d3e1aa45d

الكرملين: بوتين سيستقبل رئيس الوزراء القطري

6492bba64236041d001d3162

الحزب الحاكم بجنوب إفريقيا: ننتظر زيارة بوتين

Almawqea2021-11-03-12-40-08-904685

الرئيس العراقي يدعو الأمم المتحدة لإنقاذ 600 ألف نازح يواجهون ظروفا قاسية