بوتين يهنئ نظير الصيني شي جين بينغ بعيد ميلاده

الوكيل الإخباري- أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تهنئة إلى نظيره الصيني شي جين بينغ بمناسبة بلوغ الأخير سن السبعين.



وأشاد بوتين في برقيته، التي نشرها الموقع الرسمي للكرملين، بجهود شي جين بينغ في تعزيز علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين، وقال إنه يتوقع استمرار العمل المشترك الوثيق بشأن القضايا الثنائية والدولية.

اضافة اعلان

كما وصف بوتين شي جين بينغ بالصديق العزيز، وتمنى له الرفاهية والنجاح، مشيرا إلى النجاحات المبهرة التي حققتها الصين تحت قيادته، فيما يظهر الاقتصاد الصيني نموا مطردا، وارتفاع رفاهية المواطنين، وما ترتب على ذلك من تعزيز مكانة بكين على الساحة الدولية.



كذلك تابع بوتين: "إن إعادة انتخابك لمنصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس جمهورية الصين الشعبية أكد سلطتك السياسية العليا، فضلا عن الدعم الواسع الذي تتمتع به للمسار الذي تنتهجه".



وأكد بوتين على أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الصيني إلى روسيا في مارس الماضي أعطت دفعة قوية لتنمية التعاون متبادل المنفعة في المجالات الرئيسية بين البلدين.

روسيا اليوم