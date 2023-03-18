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السبت، 18-03-2023 01:40 م

بوتين يوقع قانونا بشأن الجنسية الأوكرانية في روسيا

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الوكيل الإخباري- وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، قانونا بشأن إنهاء صلاحية الجنسية الأوكرانية بالنسبة للمواطنين الروس الذين يحملون هذه الجنسية ويرغبون في التخلي عنها.

وينص القانون على أن مواطني روسيا الاتحادية الذين يحملون الجنسية الأوكرانية، والراغبين في التخلي عنها، يتم سحب هذه الجنسية منهم من تاريخ تقديم طلب بهذا الغرض إلى وزارة الداخلية الروسية.

وأوضح الموقع الإلكتروني لبوابة المعلومات القانونية أنه 
"ينبغي أن يضمن استخدام هذه الآلية الحق في إمكانية العمل في الهيئات الحكومية والبلدية ... ويضمن لهم أيضا حق التعليم في المؤسسات الحكومية".

وأشارت البواية القانونية إلى أن الغاية من هذا القانون هو تسهيل عدد من المسائل أمام المواطنين، وأوضح أن الجنسية الأوكرانية تمثل في بعض الحالات عائقا.

ووفقا لهذا القانون فإنه من تاريخ تقديم طلب حول الرغبة في التخلي على الجنسية الأوكرانية، تصبح هذه الجنسية غير صالحة.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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