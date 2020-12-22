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الثلاثاء، 22-12-2020 04:06 م

بوتين يوقع قانونا يتيح للرؤساء السابقين عضوية مجلس الاتحاد طول العمر

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الوكيل الإخباري- وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، تشريعا يتيح للرؤساء السابقين أن يصبحوا أعضاء في مجلس الاتحاد، المجلس الأعلى بالبرلمان الروسي، طول العمر بمجرد مغادرة الكرملين، بحسب ما نشره موقع إلكتروني تابع للحكومة الروسية.

ويأتي هذا التشريع في أعقاب إجراء بوتين تغييرات جذرية في النظام السياسي الروسي هذا العام تسمح له، من بين أمور أخرى، بالترشح لفترتين أخريين مدة كل منهما ست سنوات في الكرملين إذا اختار ذلك، حيث كان من المقرر أن يترك منصبه في 2024.

ويجري تحليل الإصلاحات عن كثب بحثا عن أدلة حول ما قد يفعله بوتين في نهاية فترته الرئاسية الحالية، وهي الثانية على التوالي والرابعة بشكل عام.

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المصدر: إرم


 




 

 


 

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