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الثلاثاء، 24-08-2021 03:34 ص

بوريس جونسون: طالبان سيُحكم عليها من أفعالها وليس أقوالها

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنّ حركة طالبان "سيُحكم عليها من خلال أفعالها" وليس أقوالها، في تحذير يأتي عشية قمّة افتراضية لمجموعة الدول السبع يعتزم خلالها الرئيس الدوري للمجموعة دعوة حلفائه لزيادة "دعمهم للاجئين والمساعدات الإنسانية".


وفي بيان أصدره مكتبه، قال جونسون الذي تتولّى بلاده حالياً الرئاسة الدورية لمجموعة الدول السبع إنّه "مع شركائنا وحلفائنا، سنواصل استخدام كلّ الوسائل الإنسانية والدبلوماسية لحماية حقوق الإنسان والحفاظ على مكاسب العقدين الماضيين" في أفغانستان.

وإذ شدّد على أنّ "الأولوية الأولى" في الوقت الراهن هي لإجلاء الرعايا البريطانيين والمواطنين الأفغان الذين ساعدوا القوات الغربية، أكّد أنّه "من الضروري أن نتوحّد سويّاً كمجتمع دولي" من أجل "الاتفاق على مقاربة مشتركة طويلة الأجل".

وأوضح جونسون في بيانه أنّ القمّة الافتراضية ستعقد بعد ظهر الثلاثاء وستجمعه مع قادة كلّ من الولايات المتّحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.

كما سيشارك في القمّة الأمينان العامان للأمم المتّحدة وحلف شمال الأطلسي.

ولفت البيان إلى أنّ جونسون سيدعو خلال القمّة حلفاء بلاده إلى "زيادة دعمهم للاجئين والمساعدات الإنسانية".

وستتركّز المحادثات في القمّة أيضاً على عمليات الإجلاء التي تتوالى من مطار كابول.

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