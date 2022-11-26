السبت 26-11-2022
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السبت، 26-11-2022 06:10 م

بوريس جونسون يعلن عن حملة تبرعات لشراء الأدوية لأوكرانيا

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الوكيل الاخباري- أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، عن حملة لجمع التبرعات لشراء الأدوية لأوكرانيا.

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ونقلت الصحيفة عن جونسون قوله: "البريطانيون معروفون بكرمهم وانفتاحهم العقلي ويظهرون هذه الصفات حتى عندما تكون الأوقات صعبة في البلاد.


وأشار إلى أنه سيتم استخدام الأموال التي يتم جمعها لشراء الأدوية والمعدات للمستشفيات الأوكرانية، ويقترح إرسال التبرعات إلى مؤسسة "سيركل هيلث"، التي ساعدت سابقا في إرسال عدة شحنات من الأدوية والمساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا، بمبلغ إجمالي قدره 3 ملايين جنيه إسترليني.

ودعا رئيس الصندوق باولو بيري، شعب المملكة إلى "عدم اللامبالاة" بمشاكل الأوكرانيين بسبب الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد البريطاني حاليا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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