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السبت، 01-06-2024 09:35 ص

بوريل: الاتحاد الأوروبي لا يملك دليلا يثبت توريد الأسلحة من الصين إلى روسيا

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الوكيل الاخباري- قال المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي لا يملك أي دليل يثبت توريد الأسلحة من الصين إلى روسيا.

بهذا الشكل رد بوريل، على أسئلة بعض المشاركين في منتدى حوار شانغريلا في سنغافورة.

وأضاف بوريل، في حديثه خلال الفعالية: "لقد التزمت الصين بعدم تزويد الأسلحة [لروسيا]، وليس لدينا أي دليل على أن هذا [توريد الأسلحة إلى روسيا] يحدث".

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وخلال نفس الحدث، زعم وزير دفاع كوريا الجنوبية شين وون سيك، بأن كوريا الشمالية قامت بتوريد الصواريخ والمدفعية [إلى روسيا] وحصلت على النفط والغذاء والتكنولوجيا العسكرية من الجانب الروسي، لكنه استدرك بعد ذلك وقال: "هذا هو افتراضنا".

وقمة الأمن الآسيوي "حوار شانغريلا"، هي منتدى أمني حكومي دولي سنوي يعقده المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، ويحضره وزراء الدفاع وغيرهم من القادة العسكريين من 28 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويأخذ المنتدى اسمه من فندق شانغريلا في سنغافورة، حيث يقام منذ عام 2002.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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