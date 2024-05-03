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الجمعة، 03-05-2024 11:44 م

بوريل: الاتحاد الأوروبي ليس موحدا في سياسته تجاه روسيا

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الوكيل الإخباري - أعلن مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه لا توجد وحدة بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن السياسة تجاه روسيا و"البعض يعتبرها صديقا جيدا".

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وقال بوريل خلال محاضرة في بريطانيا: "لا يشارك الجميع في الاتحاد الأوروبي هذا التقييم (حول "التهديد الروسي")، يقول بعض أعضاء المجلس الأوروبي: "لا، روسيا لا تشكل تهديدا وجوديا، على الأقل بالنسبة لي، أنا أعتبر روسيا صديقا جيدا"، ليس هناك الكثير منهم، لكنهم موجودون".

وأشار إلى أن "الحاجة إلى اتخاذ قرارات في الاتحاد الأوروبي من خلال التصويت بالإجماع، وسياسة الاتحاد الأوروبي بشأن روسيا معرضة دائما لخطر النقض، وصوت واحد ضد يكفي".


وأعرب بوريل بنفسه عن ثقته في أن روسيا "تمثل تهديدا وجوديا لأوروبا".


وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي يزرع تهديدات مصطنعة ويزعم أنها صادرة من روسيا.

 

RT

 




 

 


 

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