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الخميس، 08-12-2022 04:57 م

بوريل يرفض "حجج" وقف تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا

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الوكيل الإخباري - رفض مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الحجج التي يروجها جزء من المجتمع الأوروبي الداعية إلى إنهاء المساعدة العسكرية لأوكرانيا من أجل إنهاء الصراع.

وقال بوريل في كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي "الاستثمار في الدفاع الأوروبي 2022": "أعرف أنه يوجد في أوروبا رأي عام يؤكد أنه كلما طالت مدة مساعدتنا لأوكرانيا، كلما طال أمد الحرب. ويقولون: "إذا أرادتم إنهاء الحرب، فتوقفوا عن دعم أوكرانيا وستنتهي الحرب". بالطبع. ولكن كيف ستنتهي؟ إنها مسألة هامة. لا يمكن أن تنتهي هذه الحرب بانتصار روسيا واحتلال أوكرانيا.. يجب مواصلة دعم أوكرانيا".

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وأضاف أن أوكرانيا "تجري أعمالا قتالية من أجل بقائها على قيد الحياة" ولكنها "تحمي أيضا قيمنا المشتركة وأمننا".


وتابع: "إذا كان هذا صحيحا وأعتقد أنه صحيح، فأقل ما يمكننا عمله هو تزويدهم بالمساعدة العسكرية والدعم التدريبي. هذا ما نعمله وهذا ما يجب علينا أن نواصل القيام به".

 

RT

 




 

 


 

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