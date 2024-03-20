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الأربعاء، 20-03-2024 09:29 ص

بوريل يكشف عن اقتراح حول طريقة التصرف بأصول روسيا المجمدة

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الوكيل الاخباري- قال مفوض الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل إنه يعتزم اقتراح توظيف 90% من عائدات الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لشراء الأسلحة لأوكرانيا، و10% لتمويل تصنيع أسلحة أوروبية لها.

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ونقلت وسائل إعلام غربية عن بوريل قوله: "سيكون هناك اقتراح ملموس يوم الأربعاء".

 

ويقترح بوريل أيضا تحويل نسبة الـ10% المتبقية إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي لاستخدامها في زيادة إمكانات صناعة الدفاع الأوكرانية.

وأشار إلى أن الأمر متروك للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرارها لهذه التدابير.

كما أعلن بوريل مؤخرا عن دعم واسع النطاق من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لاستخدام عائدات الأصول الروسية لصالح أوكرانيا.

من جهتها، أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الاتحاد الأوروبي أعد مشروع قانون يسمح باستخدام عائدات الأصول الروسية لصالح أوكرانيا اعتبارا من يوليو 2024 على أدنى تقدير.

ومن المتوقع أن يسمح ذلك بتخصيص حوالي 3 مليارات يورو سنويا لتلبية احتياجات أوكرانيا.

وتتطلب الموافقة على مثل هذه التدابير موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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