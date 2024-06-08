بوشيلين: القوات الأوكرانية تكثف قصف دونيتسك بأسلحة بعيدة المدى

الوكيل الاخباري- أعلن حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية الروسية دينيس بوشيلين أن القوات الأوكرانية كثفت قصفها لأراضي الجمهورية بأسلحة بعيدة المدى بعد تحرير أفدييفكا من قبل القوات الروسية.

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وقال بوشيلين في حديث لوكالة "نوفوستي" على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ: "بعد تحرير أفدييفكا عندما انخفضت فرص العدو لاستخدام المدفعية انتقل العدو إلى استخدام أسلحة بعيدة المدى لتنفيذ ضربات على أراضي الجمهورية. لسوء الحظ، نسجل هذا الواقع".



وفي تعليقه على سماح الدول الغربية لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية باستخدام أسلحة بعيدة المدى أشار بوشيلين إلى "تدهور في ردود الفعل السلوكية من جانب الدول الغربية تجاه أحداث ما في إطار هذا الصراع".



وأوضح: "نرى تصعيدا معينا الآن، ويتم تشجيعه من قبل الدول الغربية. لكنني أعتقد أن الحقيقة أنهم سمحوا الآن علنيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى هو تقنين فقط لاستخدام الأسلحة الموردة سابقا.

روسيا اليوم