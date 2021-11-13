السبت 13-11-2021
الوكيل الاخباري

توقف ضخ المياه من الديسي الأسبوع القادم

الكهرباء: سقوط أعمدة بسبب الرياح الشديدة بالشونة الجنوبية

توقعات بثبات أو تخفيض تسعيرة المحروقات الشهر المقبل

مخترعة أردنية تفوز بالمركز الأول في مسابقة عالمية في قطر

الخارجية تدعو ذوي المواطن نصر الشعافي لمراجعتها لأمر هام

أمانة عمان تُعلن حالة الطوارئ المتوسطة

وفاة مواطن إثر تدهور مركبته في الحسا

الطفيلة: دعم مالي ضخم لتنمية مختلف القطاعات

القوة البحرية: حركة القوارب طبيعية

الأردن يتقدم في التصنيف العالمي للأمن السيبراني

السبت، 13-11-2021 10:19 ص

بولندا .. العثور على جثة شاب سوري قرب الحدود مع بيلاروسيا

afp_9lq498


الوكيل الإخباري-أعلنت الشرطة البولندية، اليوم السبت، أنها عثرت على جثة قالت إنها لشاب سوري قرب الحدود مع بيلاروسيا.

اضافة اعلان

 

وذكرت الشرطة البلولندية في صفحتها على "تويتر": "تم العثور بالأمس على جثة شاب سوري، في الغابة، بالقرب من الحدود، في (قرية) وولكا تيريتشوفسكا".


وأضافت أنه لم يتم بعد تحديد سبب وفاة الشاب .


هذا وتشهد الحدود بين بيلاروسيا وبولندا منذ أسابيع توترا نتيجة تجمع أعداد كبيرة من المهاجرين من دول الشرق الأوسط، قرب الحدود البولندية، في محاولة لعبورها ودخول الاتحاد الأوروبي.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
hajj-862019-001

عدم استقرار جوي بالمملكة السعودية وتحذيرات من السيول -فيديو

191439e6-4820-430b-82bc-726b408b3ffc_16x9_1200x676

محكمة أمريكية تؤيد تعليق قرار لبايدن يلزم موظفي الشركات بالتطعيم

image-e1614597567527

الولايات المتحدة تعلن عن قلقها من إنشاء مجلس سيادة جديد في السودان

201910120354365436

مقتل 3 مدنيين بهجوم من مسلحين جنوب سوريا

المهاجرين-على-الحدود-البولندية-780x470

ثلاثة مهاجرين عرب يتعرضون للضرب على الحدود مع بيلاروسيا

5237536-12219306

العراق يعلن وقف الطيران المباشر مع بيلاروسيا