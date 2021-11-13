بولندا .. العثور على جثة شاب سوري قرب الحدود مع بيلاروس

الوكيل الإخباري-أعلنت الشرطة البولندية، اليوم السبت، أنها عثرت على جثة قالت إنها لشاب سوري قرب الحدود مع بيلاروس.

اضافة اعلان

وذكرت الشرطة البلولندية في صفحتها على "تويتر": "تم العثور بالأمس على جثة شاب سوري، في الغابة، بالقرب من الحدود، في (قرية) وولكا تيريتشوفسكا".



وأضافت أنه لم يتم بعد تحديد سبب وفاة الشاب .



هذا وتشهد الحدود بين بيلاروس وبولندا منذ أسابيع توترا نتيجة تجمع أعداد كبيرة من المهاجرين من دول الشرق الأوسط، قرب الحدود البولندية، في محاولة لعبورها ودخول الاتحاد الأوروبي.

روسيا اليوم