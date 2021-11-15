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الإثنين، 15-11-2021 03:03 م

بولندا تخشى استفزازا مسلحا على حدودها مع بيلاروسيا

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الوكيل الإخباري-أعربت بولندا عن خشيتها من وقوع استفزاز مسلح على حدودها مع بيلاروس، ومن جانبه أكد الرئيس البيلاروسي أن بلاده لا تريد اندلاع أي صراع على حدودها.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة البولندية، ياكوب كوموخ، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين: "يجب أن نكون مستعدين لأي شيء" ، مشيرا إلى أن العديد من المهاجرين قد تجمعوا على الحدود البولندية البيلاروسية، وأن هناك محاولات لاختراق الحدود بشكل منتظم.


وأضاف كوموخ: "رأينا استخدام الليزر، ونعلم أن هناك قناصة، نخشى استفزازا مسلحا".


من جانبه أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في تصريح اليوم الاثنين، أن بلاده لا تريد أي صراع على حدودها.


وقال لوكاشينكو إن "صحفيينا وغيرهم على حق في استخلاص استنتاجات مفادها أن بولندا بحاجة إلى هذا الصراع اليوم. لديها كثير من المشاكل الداخلية، ومشاكل مع الاتحاد الأوروبي".

 

روسيا اليوم

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