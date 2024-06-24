بولندا تخفض إصدار التأشيرات للأجانب

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة Rzeczpospolita بأن بولندا خفضت العام الجاري إصدار التأشيرات للأجانب بنسبة ما بين 50 و90% حسب نوع التأشيرة.

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ووفقاً للصحيفة، فأصدرت بولندا في الفترة من 1 يناير إلى 14 يونيو من هذا العام 98 ألف تأشيرة عمل، معظمها للبيلاروسيين (أكثر من 32 ألف) والأوكرانيين (أكثر من 47 ألف) والجورجيين (3,659 تأشيرة)، وذلك مقابل "أكثر من 284 ألف تأشيرة من هذا النوع منذ عام".



وأعلنت الصحيفة أيضاً تسجيل انخفاض ملحوظ لإصدار التأشيرات الإنسانية التي طلبها مواطنو بيلاروس على نطاق واسع في السنوات الأخيرة، وذكرت أنه تم إصدار نحو 55 ألف من هذه التأشيرات في الفترة من 2020 إلى 2023. وعام 2024 تم إصدار 542 تأشيرة فقط من هذا النوع.



وأشارت إلى أن القيادة الجديدة للخارجية البولندية علقت إصدار التأشيرات الخاصة وفق برنامج Poland Business Harbour الذي أدخلته حكومة رئيس الوزراء السابق ماتيوش مورافيتسكي لخبراء تكنولوجيا المعلومات.



وفي وقت سابق، أعلنت النيابة العامة البولندية إجراء تحقيق في قضية جنائية تتعلق بالاحتيال في تسريع إجراءات التأشيرة لعدة مئات من التأشيرات. وتتعلق الطلبات بالأجانب الذين قدموها في البعثات الدبلوماسية البولندية في هونغ كونغ وتايوان والإمارات والهند والسعودية وسنغافورة والفلبين وقطر.



