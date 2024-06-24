الإثنين 24-06-2024
الوكيل الاخباري
 

مفوض الأونروا: إسرائيل تسعى إلى إنهاء عمليات الوكالة

اعلان صادر عن جمعية البنوك في الأردن

بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

بزر واحد .. حل لمشكلة شائعة عند استخدام التكييف

جمهورية مصر تعزي الأردن

الزميل منتصر غرايبة في ذمة الله

إعلان نتائج امتحان "الشامل" للدورة الربيعية الاثنين المقبل

التربية: إضافة 10 دقائق لكل ورقة من امتحانات التوجيهي

عندما تتوقف مركبتك لفترة طويلة في الشمس.. هذا هو أول ما تفعله عندما تشغلها!

بعد غياب.. هنا الزاهد تشارك بموسم رمضان 2025

الإثنين، 24-06-2024 12:38 م

بولندا تخفض إصدار التأشيرات للأجانب

6679372e42360469262e937c


الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة Rzeczpospolita بأن بولندا خفضت العام الجاري إصدار التأشيرات للأجانب بنسبة ما بين 50 و90% حسب نوع التأشيرة.

اضافة اعلان


ووفقاً للصحيفة، فأصدرت بولندا في الفترة من 1 يناير إلى 14 يونيو من هذا العام 98 ألف تأشيرة عمل، معظمها للبيلاروسيين (أكثر من 32 ألف) والأوكرانيين (أكثر من 47 ألف) والجورجيين (3,659 تأشيرة)، وذلك مقابل "أكثر من 284 ألف تأشيرة من هذا النوع منذ عام".


وأعلنت الصحيفة أيضاً تسجيل انخفاض ملحوظ لإصدار التأشيرات الإنسانية التي طلبها مواطنو بيلاروس على نطاق واسع في السنوات الأخيرة، وذكرت أنه تم إصدار نحو 55 ألف من هذه التأشيرات في الفترة من 2020 إلى 2023. وعام 2024 تم إصدار 542 تأشيرة فقط من هذا النوع.


وأشارت إلى أن القيادة الجديدة للخارجية البولندية علقت إصدار التأشيرات الخاصة وفق برنامج Poland Business Harbour الذي أدخلته حكومة رئيس الوزراء السابق ماتيوش مورافيتسكي لخبراء تكنولوجيا المعلومات.


وفي وقت سابق، أعلنت النيابة العامة البولندية إجراء تحقيق في قضية جنائية تتعلق بالاحتيال في تسريع إجراءات التأشيرة لعدة مئات من التأشيرات. وتتعلق الطلبات بالأجانب الذين قدموها في البعثات الدبلوماسية البولندية في هونغ كونغ وتايوان والإمارات والهند والسعودية وسنغافورة والفلبين وقطر.

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
667906c142360465163926ee

حريق بمنشأة صناعية في اسكتلندا

66791ccd42360408fd763924

مقتل 3 عناصر شرطة ومدني في العاصمة الأذربيجانية باكو جراء عملية إطلاق نار

WhatsApp Image 2024-06-24 at 9.55.30 AM

إصابة 3 جنود إسرائيليين بقصف من لبنان وحزب الله يصعّد هجماته

6676650b4236046abf2a8b18

انفجارات عنيفة في أوديسا إثر ضربة روسية لشحنة صواريخ غربية وصلت مؤخرا

66790c9a4c59b705880793fb

قتيل و21 مفقودا في حريق في مصنع بكوريا الجنوبية

6678fd2542360408867e8870

رئيس أوزبيكستان يعزي بوتين بضحايا الاعتداء الإرهابي على داغستان

أخبار متعلقة
66554f0b4c59b7787b740944

بولندا تبرم مع واشنطن صفقة بقيمة 677 مليون يورو لشراء صواريخ أمريكية

66530d684c59b73aae1015d8

مدفيديف: بولندا ستتلقى حصتها من الغبار النووي في حال أي اعتداء علينا