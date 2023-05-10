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الأربعاء، 10-05-2023 01:37 م

بولندا تعد بإنشاء أقوى جيش بري في أوروبا

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الوكيل الإخباري-وعد نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشاك بأن الجيش البري البولندي سيصبح الأقوى في أوروبا خلال عامين.

جاء ذلك في حديثه على الهواء مباشرة إلى الراديو البولندي، حيث لم يخف حقيقة أنه يرى روسيا كخصم محتمل في المقام الأول، وهو ما عبر عنه بقوله: "سيكون الجيش البولندي هو من سيصد المعتدي، وهذا بالضبط هدفنا: إنشاء جيش قوي بحيث لا تجرؤ روسيا على مهاجمة بلادنا".

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وكانت القيادة البولندية قد أعلنت عن زيادة حجم الجيش إلى 300 ألف فرد.

من جانبه كان مدير المخابرات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين قد أعلن مرارا وتكرارا عن خطط بولندا لفرض سيطرة عسكرية سياسية على "الممتلكات التاريخية" لأوكرانيا، ووفقا له، فإن وارسو تعمل على سيناريوهات للتجزئة الفعلية لأوكرانيا، وإنشاء دولة بالوكالة في غرب البلاد تحت حماية قواتها المسلحة. وفي نهاية أبريل، أفاد بيان صادر عن المخابرات الخارجية الروسية أن بولندا تعاود التحول إلى "ضبع أوروبا" المتعطش للتوسع الإقليمي، وأنه على خلفية المشاعر المعادية لألمانيا في البلاد، أجرت تدريبات عسكرية في نهاية مارس مع عدو وهمي من الغرب.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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