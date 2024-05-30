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الخميس، 30-05-2024 12:32 م

بولندا تفرض حظرا لمدة 90 يوما على التواجد بالمنطقة الحدودية مع بيلاروس

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الداخلية البولندية فرض حظر لمدة 90 يوما على التواجد في المنطقة الحدودية المتاخمة لبيلاروس بدءا من 4 يونيو.

جاء ذلك في رسالة من الوزارة تقول إن هذه القيود ستفرض في 27 قرية في منطقتي خاينوفسكي وبياليستوك المتاخمة لبيلاروس، وسيتم بدء تطبيق هذه الإجراءات من 4 يونيو ولمدة 90 يوما.

وتستمر سياسة معاداة الهجرة في بولندا في ظل اعتداء القوات البولندية بالضرب على المهاجرين وإلقائهم على الحدود البيلاروسية بعد طردهم من البلاد. والتي تؤدي في بعض الأحيان إلى وفاة مهاجرين.

ومنذ عام 2021، توفي 54 أجنبيا على الحدود البيلاروسية مع دول الاتحاد الأوروبي، بينهم 25 على الحدود مع بولندا، و9 مع ليتوانيا، و20 مع لاتفيا.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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