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السبت، 23-07-2022 04:05 م

بولندا تواجه نقصا في إمدادات السكر

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الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بفقدان مادة السكر من رفوف المتاجر البولندية بشكل مفاجئ.

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وذكرت أن السكر غير موجود في المتاجر الصغيرة في أنحاء العاصمة البولندية وارسو، وفي الشبكات التجارية مثل "Biedronka" و"Lidl" و"Wierzejki" و"Auchan" و"Aldi".

وفي بعض المتاجر يظهر السكر من حين لآخر ومن ثم يتم فرض قيود على شرائه – لا أكثر من 10 كيلوغرامات لشخص واحد.

وتدل البيانات في شبكات التواصل الاجتماعي على أن نقص السكر تشهده المناطق البولندية الأخرى أيضا. ويعبر عمال المتاجر عن دهشتهم من هذا الوضع، وبالتالي الطلب المرتفع على السكر. ويوضحون سبب ذلك بأنه لم يتم إيصال السكر إلى المتاجر في وقته.

من جهتها قال شبكة المتاجر "Aldi" إنها "تدرك الوضع العالمي المتوتر المتعلق بالقضايا اللوجسية ونقص الحاويات وسائقي الشاحنات وارتفاع أسعار الشحن". وجاء في بيان صدر عن الشبكة: "وتضاف إلى ذلك الظروف المرتبطة بالطقس والمناخ".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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