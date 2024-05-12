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الأحد، 12-05-2024 03:28 م

بولندا.. حريق يلتهم نحو 80% من مركز تسوق ضخم في وارسو

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الوكيل الإخباري- اندلع حريق، صباح الأحد، في مركز تسوق ضخم يضم 1400 متجر ومنفذ خدمات في منطقة بيالوليكا بالعاصمة البولندية وارسو.

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وقال مسؤول بفرق الإطفاء إن أكثر من 80% من المركز اشتعلت فيه النيران، وإن عمليات الإنقاذ ينفذها 50 فريقًا، بما في ذلك متخصصون في الإنقاذ الكيميائي والبيئي.


وأظهرت لقطات بثتها قناة (تي في أن 24) الخاصة دخانًا أسود كثيفًا يتصاعد فوق المنطقة.


وصرح متحدث باسم الشرطة لوكالة (بي إيه بي) للأنباء أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

 

الحرة



 




 

 


 

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