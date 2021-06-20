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التربية لـ الوكيل: هذه عقوبة من يلجأ للغش في الامتحان وتعلق على حجب بعض التطبيقات

الأحد، 20-06-2021 09:52 ص

بولندا: سنستخدم الدرونات القتالية التركية لتعزيز الحدود الشرقية للناتو

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الوكيل الإخباري- قال وزير خارجية بولندا، زبيغنيو راو، إن بولندا ستستخدم الطائرات التركية بدون طيار Bayraktar TB2 لتحسين إمكانيات الجيش البولندي، ولتعزيز الحدود الشرقية للناتو.

وأضاف راو "نحن على ثقة من أن هذه الطائرات بدون طيار، ستحسن إمكانيات الجيش البولندي، وتسمح بتعزيز وتقوية الحدود الشرقية للناتو".

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وقال إن "عضوية دول غرب البلقان وتركيا فقط في الاتحاد الأوروبي، ستضمن التطوير الكامل للتعاون لضمان الاستقرار والازدهار في أوروبا".


وذكر راو أيضا، أن أنقرة ووارسو تناقشان سبل تعزيز تعاون الناتو مع جورجيا وأوكرانيا.


وفي مايو الماضي، أعلن وزير الدفاع الوطني البولندي، ماريوش بلاشاك، أن بولندا ستشتري 24 طائرة بدون طيار من طراز Bayraktar من تركيا.


المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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