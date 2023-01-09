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الإثنين، 09-01-2023 12:07 م

بولندا قد تساعد أوكرانيا بدفعة "رمزية" فقط من دبابات "ليوبارد"

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الوكيل الاخباري- وصف ياكوب كوموخ، المتحدث باسم مكتب الرئيس البولندي، الحديث عن توفير عدد كبير من دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا بـ "التضليل المطلق".

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جاء ذلك خلال حديث له لمحطة Zet الإذاعية، اليوم الاثنين، ردا على تقارير إعلامية حول خطط وارسو لإمداد كييف بهذه الدبابات، حيث قال إن السلطات البولندية تدرس نقل عدد رمزي صغير من دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا بالتعاون مع دول غربية أخرى.

وتابع كوموخ بأن الحديث عن نقل "عدد كبير من دبابات (ليوبارد)" ليس سوى "تضليل مطلق"، والحديث عن "عدة عشرات أو مئات من الدبابات هو أمر سخيف، وخلق واقع بديل"، مشيرا إلى أن بولندا لديها هذه الدبابات ويمكنها أن تصبح جزءا من تحالف الدول الغربية التي ستوفر هذه الدبابات، لكنها لن تفعل شيئا بمفردها".

وبحسب معلومات غير رسمية بثتها الإذاعة البولندية، فقد أرسلت السلطات البولندية أكثر من 200 دبابة من طراز T-27 وعدة عشرات من عربات المشاة القتالية إلى أوكرانيا، ولا توجد معلومات رسمية عن كمية المعدات التي تم تسليمها. ومع ذلك، فقد أبلغت الحكومة عن مجموعة كبيرة من المعدات التي تم نقلها إلى الجانب الأوكراني. وكتعويض، توقعت بولندا استلام دبابات "ليوبارد" الألمانية، حيث يمتلك الجيش البولندي 126 دبابة من طراز 2A4، و105 دبابة من طراز 2A5.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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