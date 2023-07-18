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الثلاثاء، 18-07-2023 12:17 ص

بولندا.. مصرع 5 أشخاص في حادث سقوط طائرة خفيفة

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الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات البولندية عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح جراء حادث سقوط طائرة خفيفة على حظيرة طائرات بوسط البلاد.

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وأكدت المتحدثة باسم خدمة إطفاء الحرائق البولندية، أن طائرة خفيفة من نوع "سيسنا" اصطدمت بمبنى حظيرة طائرات بمطار خرتسينو في مقاطعة مازوفيا بوسط بولندا، أثناء محاولة هبوطها وسط أحوال الطقس السيئة.

وأشارت إلى أنه كان هناك 10 أشخاص داخل المبنى لحظة وقوع الحادث، بينما كان 4 آخرون على متن الطائرة.


وأضافت أن الحادث أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين، فيما لم يصب الأربعة الآخرون بأذى.

 

RT

 




 

 


 

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