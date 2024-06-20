بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي بصدد الموافقة على الحزمة الـ14 من العقوبات ضد روسيا

الوكيل الاخباري - رجحت صحيفة "بوليتيكو" أن يتفق أعضاء الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس على الحزمة الـ14 من العقوبات ضد روسيا، وأن تشمل العقوبات تقييد استيراد الغاز المسال والهيليوم من روسيا.

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ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي أنه من المتوقع أن يتم اليوم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن بعد أن تمكنت المفوضية الأوروبية من إيجاد حل وسط مع ألمانيا التي كانت تعرقل الاتفاق.



وفي وقت سابق قالت وكالة "رويترز" إن سبب قلق برلين يعود إلى القيود التي تشمل الشركات الأوروبية في الأراضي الروسية.



وذكر موقع EUobserver أن الاتحاد الأوروبي ينوي إدراج أكثر من 20 فردا و22 كيانا قانونيا على القائمة السوداء كجزء من الحزمة الـ14 من العقوبات وحظر استيراد الغاز المسال والهيليوم من روسيا.