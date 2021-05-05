الأربعاء 05-05-2021
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الأربعاء، 05-05-2021 03:06 م

بوليسي: حان الوقت لمعاقبة بوتين على أفعاله العدوانية

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الوكيل الإخباري- ذكرت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية، أنه حان الوقت بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا كي تضع نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحت ضغط اقتصادي كبير.

وقالت المجلة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني مساء امس الثلاثاء، إن ”العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في أبريل الماضي على العديد من البنوك والشركات التقنية والشخصيات الروسية، كانت بمثابة خطوة أخرى من جانب واشنطن وحلفائها الأوروبيين لمعاقبة الكرملين على أفعاله المتهورة والعدوانية ضد جيران روسيا والغرب“.

وأضافت أن ”البرلمان الأوروبي صوت الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة، بلغت 569 صوتا ضد 67 فقط، على أنه في حالة تجدد العدوان الروسي على أوكرانيا، فيجب استبعاد روسيا من نظام سويفت المالي، وتجميد كل أصول أصحاب النفوذ وعائلاتهم، المقربين من النظام الروسي في الاتحاد الأوروبي، وإلغاء كافة التأشيرات الخاصة بهم“.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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