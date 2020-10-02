الجمعة 02-10-2020
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الجمعة، 02-10-2020 01:28 ص

بومبيو: ندعو أرمينيا وأذربيجان لوقف إطلاق النار

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الوكيل الاخباري - أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ضرورة عدم تدخل أي قوى خارجية في النزاع المسلح في إقليم قره باغ بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني، داعيا إياهما إلى وقف إطلاق نار.


وقال بومبيو، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" تم نشر نصها مساء امس الخميس في موقع وزارة الخارجية الأمريكية: "تتمثل وجهة نظرنا في أن هذا نزاع طويل الأمد بين البلدين في هذه القطعة من الأرض، ونحن نعارض إعطاءه طابعا دوليا. نعتقد أن على الأطراف الأجنبية البقاء خارجه".

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وتابع: "نحث على وقف إطلاق النار ونريد تراجعا من قبل كلا الطرفين. تحدثنا مع قيادة كل من البلدين، وطلبنا منهم القيام بهذا الأمر بالتحديد".

 

المصدر - روسيا اليوم 


 




 

 


 

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