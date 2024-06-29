بيانات أوكرانية: صفر مساعدات في مايو الماضي

الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات وزارة مالية أوكرانيا أن مساعدات الغرب لكييف بلغت أدنى مستوى لها منذ فبراير 2022 بمتوسط شهري 1.9 مليار يورو في النصف الأول من 2024 بينما سجلت "صفرا" في مايو الماضي.



ونقلت وكالة "نوفوستي" عن وزارة المالية الأوكرانية أنه تم إنعاش ميزانية أوكرانيا في عام 2022 من قبل 17 دولة ومن الاتحاد الأوروبي، بمتوسط 2.9 مليار يورو شهريا. وكان أكبر تمويل قدمته الولايات المتحدة 11.4 مليار يورو والاتحاد الأوروبي 7.6 مليار وكندا 1.8 مليار يورو أيضا.

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وأشارت البيانات إلى أنه في العام التالي، مولت 13 دولة والاتحاد الأوروبي الميزانية الأوكرانية بمتوسط بلغ 3 مليارات يورو شهريا. ولم تكن هناك مساهمات من فرنسا وإيطاليا وهولندا والدنمارك والسويد وليتوانيا ولاتفيا والنمسا وألبانيا، وكان المانح الأكبر هو الاتحاد الأوروبي بـ18.1 مليار يورو والولايات المتحدة 10.1 مليار يورو.



وجاءت اليابان بين المراكز الثلاثة الأولى بـ3.4 مليار دولار.



وفي هذا العام 2024، لم يبق من بين المصادر الثنائية لتمويل الميزانية الأوكرانية سوى الاتحاد الأوروبي واليابان وكندا وبريطانيا والنرويج وأسبانيا، وتم تخفيض "مساهمتها" الشهرية إلى 1.9 مليار يورو.