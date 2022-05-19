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الخميس، 19-05-2022 09:50 ص

بيان جمال مبارك يثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

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الوكيل الاخباري- أثار البيان الصادر عن أسرة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، حول الإجراءات القضائية الدولية الخاصة بها، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ونشر جمال مبارك، مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تلا فيه بيان العائلة، وأرفق الفيديو قائلا: "انتهت المعركة القانونية الدولية التي استمرت لعقد من الزمان من أجل عائلة الرئيس مبارك في أعقاب الحكم الأخير الصادر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي.

 

أقر حكم المحكمة مرة أخرى بأن الإجراءات التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على الأسرة كانت غير قانونية منذ البداية لاعتمادها على الإجراءات المصرية التي انتهكت حقوقهم الأساسية في المحاكمة العادلة التي تضمنها الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

 

وأضاف: "أعقب ذلك قرار مكتب المدعي العام الفيدرالي السويسري تبرئة علاء وجمال مبارك بالكامل بعد انتهاء التحقيق الجنائي الذي دام 11 عاما"، مشيرا إلى أنه "في نفس السياق، أقرت سلطات المملكة المتحدة بأن الإجراءات المصرية الأساسية نفسها ضد عائلة مبارك لا تفي بالاختبار القانوني المطلوب بموجب قانون المملكة المتحدة لفرض عقوبات ضدهم".

وتابع جمال مخاطبا والده الراحل: "طوال هذه المعركة، وحتى في أحلك أوقاتها، كنت أنت دائما على ثقة، رغم كل الصعاب، بأننا سننتصر في النهاية، حتى ولو بعد رحيلك. ولقد رحلت عنا يا أبي، ولكننا بالفعل انتصرنا".

وأثار هذا البيان، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، حيث اعتبر البعض أن جمال مبارك أخطأ في ظهوره الإعلامي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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