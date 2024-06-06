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الخميس، 06-06-2024 08:41 ص

بيان سعودي حول موعد وقفة عرفة واول ايام عيد الأضحى

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الوكيل الاخباري – تستطلع السعودية، مساء الخميس، هلال شهر ذي الحجة، الذي تتوقف عليه مواقيت الحج والوقوف بعرفة وعيد الأضحى المبارك.

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ودعت المحكمة العليا بالمملكة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، “عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء   الخميس .


وحثت المحكمة “كل مّن يرى هلال شهر ذي الحجة بالعين المجرّدة، أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها”.


وعادة ما تتبع دول وجاليات مسلمة بمختلف أنحاء العالم السعودية في رؤيتها لهلال شهر ذي الحجة، باعتبارها بلد مناسك الحج، وتحدد بناء عليه موعد الوقوف بعرفة، المنسك الأعظم للحج.


 

 

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