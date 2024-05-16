الوكيل الاخباري - اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك (الموج الأحمر- 7) بمشاركة عناصر من القوات البحرية لكل من مصر والسعودية والأردن واليمن وجيبوتي، وفق بيان صادر عن الجيش المصري.



واستمرت فعاليات التدريب البحري الضخم لعدة أيام بالمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، والذى يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية مع الدول الصديقة والشقيقة.

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وتضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات لتوحيد مفاهيم العمل المشترك بين كافة العناصر المشاركة، وكذلك التدريب على التصدي لهجوم الزوارق السريعة والتدريب على حق الزيارة والتفتيش، بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة التى أظهرت مدى التجانس بين الوحدات المشتركة في التدريب.