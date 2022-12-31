السبت 31-12-2022
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السبت، 31-12-2022 06:43 ص

بيان من الحكومة المصرية بعد مقتل ضباط مصريين قرب قناة السويس

اس


الوكيل الإخباري - أصدرت محافظة الإسماعيلية بيانا بعد اشتباكات الأمن المصري مع مجهولين في مدينة الإسماعيلية قرب قناة السويس في مصر.

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ووفقا للبيان: "قام اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، بمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث الهجوم الإرهابي على كمين مسجد الصالحين، والذي وقع مساء اليوم الجمعة، والاطمئنان عليهم بالمجمع الطبي بالإسماعيلية".


واطمئن المحافظ خلال الزيارة على توفير أقصى سبل الرعاية الصحية للمصابين، وأوصى بتوفير كافة الإمكانات الطبية والعلاجية والرعاية الطبية الفائقة وسبل الدعم لهم، بإشراف نخبة من الخبراء والأطباء المتخصصين لمتابعة الحالة الصحية لكافة الأبطال.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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