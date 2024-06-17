بيان هام صادر عن المملكة العربية السعودية بشأن الحجاج

الوكيل الاخباري- دعت وزارة الصحة السعودية، حجاج بيت الله الحرام إلى تجنب وقت الذروة عند الخروج لأداء ما تبقى من مناسك الحج، من الساعة 11 ظهرا وحتى الرابعة عصرا .

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وبينت في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إنه يتوجب على الحجاج تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، والابتعاد عن الأسطح مرتفعة الحرارة .



وأوضخت الوكالة، أنه تم تسجيل 2764 حالة إجهاد حراري أول أيام العيد، وتعاملت معها فرق المنظومة الصحية لإنقاذ الأرواح وتخفيف الضرر وإسعافها، وتقديم الرعاية الصحية.



وأضافت، أن الحجاج بذلوا جهدا عاليا للوصول إلى المملكة لأداء فريضة الحج، ودورنا أن نمكنهم بأقصى جهد ممكن ، والوقاية قبل العلاج، ولا نريد أن يصل الحجاج لهذه المرحلة المتقدمة من الإجهاد الحراري، وننصح باتباع التوعية والتثقيف، مثل حمل المظلة الشمسية أثناء أداء المناسك، وشرب السوائل بانتظام"، مشيرا إلى أن الوضع الصحي العام لضيوف الرحمن مطمئن، ولا يوجد أي تحديات ذات صلة بالصحة العامة، كما لا يوجد أي تفش للأمراض العامة".



ويذكر، أن من أعراض الإجهاد الحراري وضربات الشمس، الغثيان، والصداع، والتعرق والعطش الشديد، كما حذرت وزارة الصحة من الإجهاد العضلي الذي يحدث للحاج بسبب كثرة التنقل والسير لمسافات طويلة، ودعت للوقاية منه بالحصول على الراحة بعد انتهاء كل منسك.