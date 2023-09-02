بيان هام صادر عن المملكة العربية السعودية

الوكيل الاخباري- تمكنت السلطات السعودية من ضبط أكثر من 15 ألف مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع.

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وفي التفاصيل، أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 8 حتى 14 صفر 1445هجري، الموافق 24 حتى 30 أغسطس 2023، أسفرت عن النتائج التالية: "



- أولا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 15351 مخالفا، منهم 9124 مخالفا لنظام الإقامة، و4284 مخالفا لنظام أمن الحدود، و1943 مخالفا لنظام العمل.



- ثانيا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 579 شخصا، 54% منهم يمنيو الجنسية، و44% إثيوبيو الجنسية، و2% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 257 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

روسيا اليوم