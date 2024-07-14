الأحد 14-07-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 14-07-2024 08:15 ص

بيان هام صادر عن المملكة العربية السعودية

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الوكيل الاخباري- رحلت السلطات السعودية 11 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مؤكدة أن كل من يساهم في مساعدة دخولهم المملكة سيعرض نفسه لعقوبات قد تصل إلى السجن 15 عاما.

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وأسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 04/ 07/ 2024 إلى 10/ 07/ 2024، عن ضبط 20093 مخالفا، منهم 12460 مخالفا لنظام الإقامة، و5400 مخالف لنظام أمن الحدود، و2233 مخالفا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1737 شخصا، 42% منهم يمنيو الجنسية، و57% إثيوبيو الجنسية، و01% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 49 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وتم ضبط 16 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 19841 وافدا مخالفا منهم 18209 رجال، و1632 امرأة.

وتمت إحالة 9438 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3833 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11655 مخالفا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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