الأحد 03-10-2021
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الأحد، 03-10-2021 02:48 م

بيان هام من السفارة الاردنية في سلطنة عمان بشأن اعصار شاهين

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الوكيل الاخباري- نوهت السفارة الأردنية في سلطنة عمان مع اقتراب وصول مركز الاعصار المداري شاهين إلى اليابسة وحسب التحذيرات التي تصدر من الجهات المختصة  والتوقعات بأن تتأثر ولايات بركاء، المصنعة، السويق، الخايور ،صحم وصولا إلى صحار بشكل مباشر بالكتل الركامية العميقة جدا المصاحبة له.

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وتهيب السفارة الأردنية في مسقط من خلال بيان وصل "الوكيل الاخباري" نسخة منه بأبناء الجالية ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن الأودية والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات العمانية حفاظا على سلامتهم وتجنب الخروج الا للضرورة القصوى .


كما تؤكد السفارة الأردنية في سلطنة عمان أنها على أتم الجاهزية للتعامل والقيام بما يلزم وأنه يمكن للجميع من أبناء الجالية الأردنية في السلطنة التواصل وعلى مدار الساعة سواء من خلال رقم هاتف الطوارىء وهو 0096893921146 


أو من خلال رقم السفارة 24692760
إضافة إلى التنسيق المستمر بين السفارة ونادي الجالية الاردنية.

 

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