الثلاثاء 10-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الخصاونة نقلا عن أخصائيين نفسيين: السرية شرط للشروع الحقيقي بالانتحار

الضريبة : تقديم 390 ألف إقرار ضريبي العام الحالي

الملك: الطريق إلى السلام يجب أن يمر بمدينة القدس

علان يتوقع استقرار أسعار الذهب خلال الفترة القادمة

47.8 % نسبة ملكية غير الأردنيين بالشركات المدرجة في بورصة عمان

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

تعميم هام من الصحة بشأن تجديد التأمين الصحي

هيئة الطاقة: 1.2 مليون مسجل على منصة التعرفة الكهربائية

بيان يكشف تفاصيل جديدة حول السعودي التائه في المغرب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 10-05-2022 10:47 ص

بيان يكشف تفاصيل جديدة حول السعودي التائه في المغرب

627a13b34c59b763027ff1a9


الوكيل الإخباري- أصدرت السفارة السعودية في الرباط، بيانا إلحاقيا بخصوص المواطن السعودي التائه في المغرب.

اضافة اعلان

 

وفي بيان لها عبر حسابها في "تويتر"، قالت السفارة: "إلحاقا للبيان الصادر عن السفارة بشأن السعودي الذي يمر بظروف صحية في المملكة المغربية، تود السفارة التأكيد على أن الشخص يتمتع بصحة جيدة، حيث تم إجراء بعض الفحوصات الطبية للتأكد من حالته، وتزويده ببعض الأدوية التي تتناسب مع وضعه الصحي".

وأضاف البيان: "كما تم إنهاء إجراءات عودته إلى السعودية بالتنسيق مع السلطات المختصة، وسيصل صباح اليوم الثلاثاء إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في طريقه إلى منطقة الباحة".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Untitled-1-36

الكويت: الأمير يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال

627a04264236040b34627859

ميشال عون: سأترك القصر الرئاسي في 31 أكتوبر وليس لدي أي مرشح للرئاسة

627a08f74236040c06771846

أردوغان يتصل بولي العهد السعودي للأطمئنان على صحة والده

srilanka-800x549

سريلانكا: مقتل خمسة أشخاص بعد يوم من الاحتجاجات و تعزيزات أمنية مشددة

photo_2022-05-09_17-28-44

الإمارات: تداعيات خطيرة للأزمة الأوكرانية على العالم

روسيا

روسيا: لا ننوي إغلاق السفارات الغربية في بلادنا

أخبار متعلقة
تت

فيديو -السفارة السعودية في المغرب تصدر بياناً بشأن المواطن السعودي التائه

w

الوليد بن طلال ينوي الاحتفاظ بحصته في تويتر

1049865763_0_151_1600_1051_1920x0_80_0_0_fec3c72b5536c1eb5ebce00a57d015ca

المغرب .. حريق ضخم في احدى اسواق مدينة سلا -فيديو

s

إيلون ماسك يشتري تويتر مقابل 44 مليار دولار

e

تعليق حساب الجيش الأوكراني في تويتر

61f6b7134c59b740ac6f7e36

الجزائر تتهم المغرب بـ"قتل" مدنيين من رعايا 3 دول بالمنطقة