الثلاثاء 07-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

ارتفاع نسبة المناولة في ميناء العقبة بنسبة 8 %

الاحتلال يمنع فلسطينيين من استصلاح أراضيهم بنابلس

عويس: امتحان التوجيهي لا يقيس مستوى الطالب ولا رغبته الدراسية

لجنة التحقيق الروسية تتهم قائدا أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب

ازدحام مروري على دوار خلدا إثر تعطل قلاب

البنك الدولي: 17% من دخل الأسرة الأردنية يُنفق على النقل

خبير اقتصادي: رؤية التحديث الاقتصادي خطة لمواجهة التغيرات والتحولات الاقتصادية

وزارة الزراعة: شبهة جرمية في نفوق أبقار في إحدى المزارع

وزير التنمية يوضح حول شمول من تقل رواتبهم عن 300 دينار في برامج الدعم

59 مليار دولار تبخرت من العملات المشفرة في ساعات

الثلاثاء، 07-06-2022 11:57 ص

بيروت: الجيش يوقف 64 شخصا حاولوا المغادرة بحرا بطريقة غير شرعية

efe204c61ac92c11a2fded2d49deb013


الوكيل الاخباري- اعلن الجيش اللبناني في بيان " ان وحدة من الجيش اوقفت على الشاطئ بين منطقتي القليعات والشيخ زناد في شمال لبنان، 64 شخصًا من الجنسيّات اللبنانيّة والسوريّة والفلسطينيّة، أثناء محاولتهم مغادرة البلاد عبر البحر بطريقة غير شرعية . واشار البيان الى انه تم تسليم الموقوفين الى المراجع المختصة وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.

اضافة اعلان


يذكر ان الجيش والقوى الامنية اللبنانية يتخذون منذ فترة تدابير صارمة جدا لمكافحة حملات الهجرة غير الشرعية ، خصوصا بعد غرق مركب كان يحمل حوالي 100شخص في المياه اللبنانية قبل نحو شهر، 30 منهم في عداد المفقودين.

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
629f256142360457614fb959

لجنة التحقيق الروسية تتهم قائدا أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب

9KY4E4-preview

السلطات السودانية تسمح للبشير بحضور مراسم عزاء زوجته

19_2019-636955426382769725-276

الصحة العالمية: 600 مليون مصاب بأمراض بعد تناول طعام ملوث

629eecd54c59b7770975e16a

مقتل 10 أشخاص جراء القصف الأوكراني خلال 24 ساعة الماضية

629ee4cd4236045e2c1dbe79

مصدر يحذر من كارثة بيئية في بولندا بسبب العقوبات ضد روسيا

1193099685

تحذير من تساقط غزير للامطار في الصين

أخبار متعلقة
6105628e4c59b72066439b7d

الجيش اللبناني يواصل عملياته في البقاع

629c76064c59b75b7056f73f

الاحتلال يتمركز على الحدود اللبنانية الجنوبية ويطلق الرصاص

203344Image1-1180x677_d

لبنان: تمديد مهام قوات اليونيفيل في تموز المقبل

166016

الجيش اللبناني: مقتل جندي وجرح خمسة بمواجهات بالبقاع

11-278

البرلمان اللبناني ينتخب نبيه بري رئيسا له للمرة السابعة

6295b7c84c59b726642a5520

لبنان.. وصول باخرة تركية تحمل مادة ​المازوت​ إلى ​معمل دير عمار