بيروت: الجيش يوقف 64 شخصا حاولوا المغادرة بحرا بطريقة غير شرعية

الوكيل الاخباري- اعلن الجيش اللبناني في بيان " ان وحدة من الجيش اوقفت على الشاطئ بين منطقتي القليعات والشيخ زناد في شمال لبنان، 64 شخصًا من الجنسيّات اللبنانيّة والسوريّة والفلسطينيّة، أثناء محاولتهم مغادرة البلاد عبر البحر بطريقة غير شرعية . واشار البيان الى انه تم تسليم الموقوفين الى المراجع المختصة وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.

اضافة اعلان



يذكر ان الجيش والقوى الامنية اللبنانية يتخذون منذ فترة تدابير صارمة جدا لمكافحة حملات الهجرة غير الشرعية ، خصوصا بعد غرق مركب كان يحمل حوالي 100شخص في المياه اللبنانية قبل نحو شهر، 30 منهم في عداد المفقودين.

بترا