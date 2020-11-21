بيروت .. عملية فرار كبيرة لسجناء وتطويق أمني

الوكيل الإخباري - أكدت مصادر إعلامية لبنانية، أن 69 سجينا، أقدموا على الفرار ، من سجن بعبدا شرق بيروت.

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وقالت المصادر، إن قوى الأمن تطوق المنطقة، لافتة أن 5 سجناء لقوا حتفهم بحادث سير أثناء الهروب.



وتمكنت قوات الأمن من القبض على عدد من الفارين، ذكرت وسائل إعلام أن عددهم 8.

المصدر : روسيا اليوم

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