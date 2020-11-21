السبت 21-11-2020
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السبت، 21-11-2020 10:40 ص

5 سجناء لقوا حتفهم بحادث سير

بيروت .. عملية فرار كبيرة لسجناء وتطويق أمني

يجن
تعبيرية


الوكيل الإخباري - أكدت مصادر إعلامية لبنانية، أن 69 سجينا، أقدموا على الفرار ، من سجن بعبدا شرق بيروت.

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وقالت المصادر، إن قوى الأمن تطوق المنطقة، لافتة أن 5 سجناء لقوا حتفهم بحادث سير أثناء الهروب.


وتمكنت قوات الأمن من القبض على عدد من الفارين، ذكرت وسائل إعلام أن عددهم 8.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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