بيروت .. عملية فرار كبيرة لسجناء وتطويق أمني

الوكيل الإخباري - أكدت مصادر إعلامية لبنانية، أن 69 سجينا، أقدموا على الفرار ، من سجن بعبدا شرق بيروت.
وقالت المصادر، إن قوى الأمن تطوق المنطقة، لافتة أن 5 سجناء لقوا حتفهم بحادث سير أثناء الهروب.
وتمكنت قوات الأمن من القبض على عدد من الفارين، ذكرت وسائل إعلام أن عددهم 8.
المصدر : روسيا اليوم
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