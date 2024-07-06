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السبت، 06-07-2024 11:17 ص

بيسكوف: الساسة الغربيون لم يتواصلوا مع الكرملين لبحث السلام في أوكرانيا

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الوكيل الاخباري- أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن الساسة الغربيين لم يتواصلوا مع الرئاسة الروسية لبحث مبادرات السلام في أوكرانيا التي طرحها الرئيس فلاديمير بوتين.

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وكان الرئيس بوتين قد أكد في وقت سابق أن موسكو لم ترفض أبدا السلام مع أوكرانيا، وذكّر باتفاق السلام الذي وقعته بعد وصول القوات الروسية إلى ضواحي كييف، ونص على تنفيذ المطالب الروسية مقابل انسحاب الجيش الروسي.

وأضاف أنه فور انسحاب القوات الروسية نقضت كييف الاتفاق بإيعاز من رعاتها الغربيين، مما أدى إلى تفاقم الأزمة واستئناف روسيا عمليتها العسكرية المستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها.

 




 

 


 

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